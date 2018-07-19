نجاة مسؤول أمني من محاولة اغتيال شمالي تعز

نجا مسؤول أمني من محاولة اغتيال بنيران مسلحين مجهولين مساء اليوم الخميس، بمنطقة عصيفرة شمال مدينة تعز (جنوب غربي البلاد).

وقال مصدر أمني لـ«المصدر أونلاين»، إن المسلحين المجهولين حاولوا اغتيال الرائد عاصم قاسم عقلان جوار مستشفى الصفوة في ساحة الحرية شمال تعز، بعد أن أطلقوا عليه النار لكنه نجا.

ويعمل الرائد عاصم قاسم عقلان مديرا لقسم شرطة منطقة الحصب غربي مدينة تعز.

وتعد هذه المحاولة الفاشلة، أول حادثة تستهدف مسؤول أمني بعدما كانت الاغتيالات محصورة ضد أفراد من الشرطة والجيش خلال الأشهر والأعوام الماضية.