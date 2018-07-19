متحدث: الحوثيون يسعون بكل قوة لمحو الأقلية البهائية من اليمن أسوة باليهودية

قال المتحدث باسم الطائفة البهائية في اليمن عبدالله العلفي، اليوم الخميس، إن جماعة الحوثيين تسعى بكل قوة إلى محو الأقلية البهائية من الوجود في اليمن، وباقي الطوائف التي تعارضها.

وذكر عبدالله العلفي في تصريح لـ«المصدر أونلاين»، إن الحوثيين يسعون إلى طمس الطائفة البهائية وانهائها، أسوة ببقية الطوائف الأخرى مثل الطائفة اليهودية، التي تمارس عليها ضغوطاً لتهجيرها من البلاد.

وأضاف إن الحوثيين يواصلون اعتقال البهائي حامد حيدرة للعام الخامس على التوالي، رافضين الافراج عنه بتهمة التخابر مع إسرائيل، للضغط على الطائفة البهائية ومغادرتها اليمن.

ووفق العلفي فإن «الحوثيين يتحدثون لنا في لقاءاتنا وحواراتنا معهم، بأنهم سيعملون على طمس كل ما هو مختلف عنهم، ومحو كل الطوائف والأقليات التي لا تؤمن بأفكارهم ومذاهبهم».

وأشار إلى أن الحوثيين اعتقلوا عدد من اليهود، من بينهم يوسف اليهودي بغرض الضغط عليهم للسفر إلى إسرائيل.

من جهة، قال بيان للمبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين، إن السلطات في صنعاء تمارس سلسلة من الاضطهادات المستمرة ضد البهائيين في اليمن، والتي شهدت تصعيدا مقلقاً في الآونة الأخيرة.

وأضاف البيان الذي تلقى «المصدر أونلاين» نسخة منه، إن «السلطات الحوثية تسير قدما في سياستها العلنية لمحو هذه الأقلية من النسيج الاجتماعي اليمني».

وتابع «كما أن خطاب التحريضي وحالات الاعتقال التعسفي والمضايقات وملاحقة البهائيين وانتهاك حقوقهم المدنية مازالت مستمرة. ورغم المناشدات الوطنية والدولية المتكررة بوقف اضطهاد وانتهاك حقوق البهائيين في اليمن والافراج عن المعتقلين واسقاط التهم والاحكام الجائرة ضدهم إلا أنه لم تظهر حتى الآن أي بوادر إيجابية حقيقية تبشر بحلول قريبة لهذا الملف الإنساني الهام».

ووفق البيان فإن «من يعرف البهائيين في اليمن أو تعامل معهم يعلم بأنهم مواطنون مسالمون يؤمنون بمكارم الأخلاق ولا يتدخلون في الشأن السياسي والصراعات الحزبية، وبأنهم بطبيعة معتقدهم لا يحملون مطامع في السلطة ولا يشكلون خطرا أمنيا ولا يحملون السلاح، وبأن جل اهتمامهم منصب في خدمة المجتمع والعمل التطوعي».

وقال إن «الدافع الوحيد الذي يحرك عمليات الاضطهاد التي تقودها جماعة أنصار الله ضد هذه الأقلية المسالمة هو الدافع الطائفي المتطرف الذي يرفض وبشدة كل من يحمل فكرا او معتقدا مختلفا».

واتهم البيان إيران بدفع الحوثيين لممارسة اضطهاد ضد البهائيين في اليمن، «امتداد للاضطهاد المستمر ضد البهائيين في إيران منذ أربعة عقود، وجزء من عملية تصدير أيديلوجية الطائفية والكراهية والظلم من طهران إلى صنعاء».