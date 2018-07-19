القوات الحكومية تسقط طائرة مسيّرة للحوثيين في مارب

قال مصدر عسكري حكومي مساء اليوم الخميس، إن القوات الحكومية أسقطت طائرة مسيّرة أطلقها المسلحون الحوثيون في مدينة مارب (شرق العاصمة صنعاء).

وذكر المصدر العسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن الطائرة المسيرة أُسقطت بالقرب من هيئة مستشفى مارب العام (حكومي)، قبل أن تشن هجوماً، ودون أن يسفر سقوطها عن سقوط ضحايا.

من جهة، قالت قناة «المسيرة» الناطقة باسم جماعة الحوثيين إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ هجوماً جوياً على اجتماع لقيادات القوات الحكومية في مارب.

ونقلت عن مصدر في سلاح الجو قوله، «إن قتلى وجرحى إثر الغارات على تجمع لقيادات المنافقين».

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