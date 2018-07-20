جباري: أي حوار قبل كسر الحوثي عسكرياً مضيعة للوقت

اعتبر نائب رئيس الوزراء اليمني السابق، عبدالعزيز جباري، أي حوار لحل الأزمة اليمنية قبل كسر الحوثي عسكرياً، مضيعة للوقت.

وقال جباري في تغريدة له على تويتر: أجدد التأكيد على قناعتي بأن أي حوار قبل كسر الحوثي عسكرياً، ووصول قوات الشرعية إلى تخوم صنعاء وتحرير ما تبقى من الحديدة وتعز والبيضاء عبارة عن مضيعة للوقت، وتكرار جديد لفشل مشاورات وحوارات سابقة.

وكان جباري قد علق سابقاً على الزيارات المكوكية التي قام بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى صنعاء وقال ان "غريفث" سيعرف قريباً أن مفهوم الحوثي للسلام يختلف كلياً عن مفهوم اليمنيين والأمم المتحدة وكل سكان المعمورة.

وزاد: يغالط نفسه من يعتقد أن الحوثي سينسحب سلمياً من الحديدة أو غيرها؛ فهذه الجماعة لا تؤمن بالسلام إطلاقاً.

يذكر أن جباري الذي كان يتولى منصب نائب رئيس الوزراء، ووزير الخدمة المدنية، قدم استقالته من الحكومة اليمنية في مارس الماضي، احتجاجاً على سياسات تتعلق بسوء إدارة ملف الحرب من قبل التحالف.