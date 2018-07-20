اتفاقية لإنشاء محطة كهرباء جديدة بعدن وهادي يعترف بلجوء حكومته إلى الحلول الترقيعية

وقع يوم الجمعة، في العاصمة المؤقتة عدن، مذكرة تفاهم لإنشاء محطة كهرباء عدن الجديدة بقدرة 264 ميجا، وكهرباء حضرموت الساحل بقدرة 100 ميجا قابلتين للتوسعة.

ووقع الاتفاق بين شركة بترومسيلة ممثلة عن جانب اليمن، عبر مديرها التنفيذي المهندس محمد بن سميط، والمدير العام التجاري لأنظمة الطاقة والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جنرال الكتريك جاجان كاكار عن شركة جنرال الكتريك الأمريكية.

واعترف الرئيس عبدربه منصور هادي خلال حضوره التوقيع، بمشكلة الكهرباء سابقاً والتي قال ان ما كانت تقوم به الحكومة، "حلول ترقيعية عبر الطاقة المشتراة باهظة ومكلفة على موارد الدولة المحدودة وتتكرر معها المعاناة بصورة دائمة".

وأضاف طبقاً لوكالة سبأ "الأمر الذي جعلنا نفكر بحلول إستراتيجية لمصلحة اليمن كاملاً حيث كانت البداية عبر تحقيق الاكتفاء لكهرباء حضرموت الوادي والصحراء وعبر نفس الشركة جنرال الكتريك وبواسطة شركة بترومسيلة اليمنية، واليوم نوقع مذكرة تفاهم لكهرباء عدن الجديدة بقدرة 264 ميجا وكهرباء حضرموت الساحل بقدرة 100 ميجا".

وتابع "ان مشاريع الكهرباء ستتولى من خلال الشراكة مع جنرال الكتريك لإنشاء محطات مماثلة في تعز والحديدة وصنعاء ومأرب وشبوة والمهرة وباقي محافظات الوطن لتحقيق الاكتفاء وتقليل الإنفاق من خلال التشغيل بواسطة الغاز والوقود الثقيل، مشدداً على أهمية سرعة تنفيذ المشروع لاستكماله ومواكبة الصيف القادم".

وبحسب الوكالة كلّف فخامة الرئيس، القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالمين، بالمتابعة المباشرة والميدانية على تفاصيل التجهيزات لخطوط نقل الطاقة مع مؤسسة الكهرباء بعدن وتذليل الصعوبات مع الجهات ذات العلاقة، كما وجه فخامته السلطات التنفيذية بمحافظة حضرموت بتذليل الصعوبات أمام شركة بترومسيلة لتأمين إنجاز مشروع الكهرباء.