13 قتيل من المدنيين بقذائف الحوثيين في التحيتا منذ تحريرها من قبل القوات الحكومية

واصلت ميليشيا الحوثيين، ارتكاب جرائمها ضد المدنيين، بإطلاق القذائف وصواريخ الكاتيوشا العشوائية على المناطق والقرى السكنية، التي تم تحريرها من قبل القوات الحكومية.

وقالت مصادر حقوقية ومحلية لـ"المصدر أونلاين"، إن حصيلة جرائم القصف التي تقوم بها الميليشيا ضد المناطق السكنية، في مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، ارتفعت إلى 13 قتيل منذ تحرير المدينة.

وتمكنت القوات الحكومية المشتركة، أواخر يونيو المنصرم، تحرير مركز مديرية التحيتا، جنوب مدينة الحديدة، من ميليشيا الحوثيين بعد معارك عنيفة شهدتها المدينة.

ولجأت قوات الحوثيين إلى قصف المدينة بصواريخ الكاتيوشا والقذائف المختلفة، مخلفة 13 قتيل من المدنيين.

وحصل "المصدر أونلاين"، على اسماء القتلى الذين سقطوا خلال القصف المستمر وهم:

عبدالله زيد جابر دخن.

علي احمد حكمي.

يحي بغيلي.

براهيم يحي بغيلي.

عادل قاسم غربي.

حسان حسن علي كيدل.

يحي حسن جبلي.

عياش سالم كلفود.

خلود سلمان عبدالله عبيد.

عبير أحمد علي كيدل

دعاء يحي موسى

عادل محمد دخن الملقب 'السلامي'

عادل سالم فايد