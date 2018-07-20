اليمن تتهم مسؤولاً أممياً بإدخال سياسيين أوروبيين إلى العاصمة صنعاء في طائرته

اتهم الحكومة اليمنية، مسؤولاً أممياً بإدخال سياسيين أوربيين وبريطانيين إلى العاصمة اليمنية صنعاء، في طائرته.

وقال وزير الخارجية، خالد اليماني، إن هناك كثيرا من التلاعب حصل، ومن ذلك ما قام به وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية السابق (منسق الشؤون الإنسانية)، باستخدام طيران الأمم المتحدة لإدخال بعض السياسيين.

وأضاف "قام المسؤول الاممي بإدخال سياسيين منهم أعضاء البرلمان البريطاني والأوروبي"، طبقاً لما نقلته عنه صحيفة الشرق الأوسط.

ولفت إلى ان الحكومة، أوقفت كل تلك التلاعبات والنشاط الخارج حتى عن القانون الدولي.

في موضوع آخر، قال اليماني إن اليمن بصدد مخاطبة الحكومة العراقية والاستفسار حول تصريحات أطلقتها ميليشيات «شيعية» متطرفة في العراق وما ستقوم به الحكومة حيال ذلك، موضحا أن بلاده تعمل وفق العمل العربي المشترك الذي يشدد على عدم التدخل في شؤون أي دولة عربية.

وأضاف الوزير اليماني، أن الحكومة اليمنية تنتظر الرد من لبنان حول تدخلات «حزب الله»، ولبنان لا يقبل أن يختطف من قبل ميليشيات تأتمر بأمر ولاية الفقيه، مشددا على أن بلاده ستتخاطب مع أي دولة يتورط رعاياها في الشأن اليمني.