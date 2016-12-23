الجيش الأمريكي: الدرونز قتلت ٢٨ مسلحاً يمنياً متهماً بالإرهاب خلال أقل من شهر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الطائرات مندون طيار التابعة لها قتلت ٢٨ يمنياً متهماً بالإرهاب خلال الفترة ٢٣ سبتمبر- ١٣ ديسمبر الجاري.



ونقلت صحف أمريكية عن بيان صادر عن البنتاجون يوم الخميس أن عدداً من الغارات المتفرقة شنتها طائرات الدرونز أسفرت عن مقتل ٢٨ مسلحاً يمنياً مرتبطاً بالجماعات الإهابية في عدد من المحافظات اليمنية.

وتقدم وزارة الدفاع هذه الإحصايات كإنجازات لفترة إدارة الديموقراطيين في آخر أيامهم في البيت الأبيض.

وتواصل الطائرات الأمريكية غاراتها التي تستهدف مسلحين يشتبه أنهم على علاقة بجماعات إرهابية في محافظات شرق وشمال شرقي اليمن.

ولوحظ أن الطائرات الأمريكية كثفت من نشاطها في القصف والتحليق في الأجواء اليمنية خلال الأسابيع الماضية.