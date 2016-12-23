مقتل ٢٠ من مليشيات الإنقلابيين وسبعة من القوات الحكومية في تصاعد المعارك شرق صنعاء

أسفرت معارك عنيفة شهدتها جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء خلال ٢٤ ساعة الماضية بين قوات الحكومة الشرعية وقوات الإنقلابيين عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجانبين.

وأكدت مصادر عسكرية لللمصدر أونلاين سقوط حوالي 20 عنصراً من مليشيات الحوثي وقوات صالح وسبعة من أفراد الجيش الوطني، أثناء هجوم نفذه الجيش على مواقع خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي وصالح في مديرية نهم شرق صنعاء.

ونقل المركز الإعلامي التابع للقوات المسلحة عن مصدر عسكري أن وحدات الجيش تمكنت من تحرير منطقة الإصبع بالكامل، وتخوض معارك مع الميليشيات في جبل السفيني وجبل المريحا وتحاصر مجاميع من مسلحي الحوثي وصالح في جبل القتب، مضيفا أن المعارك لا تزال مستمرة منذ فجر الخميس.

من جانب آخر شن طيران التحالف العربي غارات جوية على مواقع المليشيات في نهم نتج عنها تدمير ثلاثة أطقم كانت تحمل مسلحين وذخائر تابعة للميليشيات.





وكان رئيس هيئة أركان الجيش اللواء محمد علي المقدشي تفقد جبهة نهم صباح الخميس واطلع على سير المعارك هناك.