شاب يمني يحصل على الدكتوراه في الميكانيك من كندا بعد أن سجل سبع براءات اختراع

نال المهندس فايز بن صالح باتيس درجة الدكتوراة في الهندسة الميكانيكية من جامعة تورونتو الكندية بعد أن سجل خلال سنوات دراسته سبع براءات اختراع في التقنية الحديثة.



وحسب موقع «حضارم نت» فقد سجل باتيس خلال سنوات دراسة الدكتوراه سبع براءات إختراع لدى مكتب براءات الإختراع الأمريكي USPTO في مجال المحركات الدقيقة وكاميرات الجوالات سريعة التركيز التلقائي وتثبيت الصورة ومجسات التعجيل فائقة الحساسية, ومجسات القوة الدقيقة, ولوحات الجوال اللمسية ثلاثية الأبعاد.

وخلال هذه المرحلة أسس شركة سبأ للأجهزة الدقيقة -بالشراكة مع أستاذه الذي نال على يده درجة الماجستير والدكتوراه والمهندس عبد الله أحمد بقشان داعم شباب حضرموت لتكون الشركة حاضنةً لهذه الإختراعات، ومن المتوقع أن تكون منتجات شركة سبأ مدمجة في أجهزة الموبايل خلال الفترة الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن الدكتور فائز باتيس أحد مبتعثي مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية وقد حصل على جائزة أفضل طالب في كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية بماليزيا أثناء حفل تخرجه من مرحلة البكلريوس. ثم واصل مشواره العلمي في جامعة تورونتو الكندية لدراسة الماجستير ثم الدكتوراة، وخلال هذه الفترة حصل أيضاً على جائزة شركة "هواوي الكندية" لتصميم الأنظمة الدقيقة في مؤتمر مؤسسة السي ام سي عام ٢٠١٤.

وقال باتيس في منشور على صفحته على الفيس بوك، "أهدي هذا النجاح والإنجاز لروح والدي صالح بن أحمد باتيس -رحمه الله- والذي كان له الفضل بعد الله تعالى في غرس محبة التعليم في قلوبنا منذ الصغر. لم يتعلم التعليم الرسمي لكنه كان مثقفاً يحب العلم وأهله".