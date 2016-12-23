القوات الحكومية تسيطر على جبل يُطل على مركز مديرية نهم ومقتل 23 حوثياً

قال مصدر ميداني إن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية سيطرت اليوم الجمعة، على مواقع استراتيجية في مديرية نهم (شرق العاصمة صنعاء)، بعد معارك عنيفة ضد الحوثيين وقوات صالح.

وأفاد المصدر «المصدر أونلاين»، بأن المعارك دارت في جبل القتب الاستراتيجي المطل على قرية العقران مركز مديرية نهم وعدد من التلال المحيطة، وانتهت بسيطرة القوات الحكومية على الجبل.

وأضاف «بدأت المعارك منذ مغرب يوم أمس واستمرت حتى ساعات الفجر اليوم».

وقال إن 23 مسلحاً من الحوثيين وقوات صالح قُتلوا خلال المعارك وأُسر 8 آخرين، خلال المعارك وغارات مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

ودمرت الضربات الجوية مدرعتين bmb وثلاث عربات (أطقم) كان على متنها العشرات من المسلحين، قادمين من العاصمة صنعاء، كتعزيزات للحوثيين.

وبحسب المصدر الميداني فإن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية تواصل تقدمها العسكري نحو مفرق أرحب ونقيل ابن غيلان، بعد يومين من المعارك المستمرة.