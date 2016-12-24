مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في هجوم مسلح بمنطقة عزان في محافظة شبوة

قُتل 4 مدنيين وأُصيب 3 آخرين بينهم 3 من عناصر المقاومة اليوم السبت، في حادث إطلاق نار لمسلحين مجهولين بمنطقة عزان في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).

وقال شهود عيان لـ«المصدر أونلاين»، إن مسلحين قدموا إلى سوق المنطقة وأطلقوا النيران الكثيفة بشكل عشوائي على المدنيين وعناصر من المقاومة الشعبية، ثم لاذوا بالفرار.

وأوضحوا بأن الحادث وقع دون مقدمات، عند ساعة الظهيرة.

والقتلى هم سعيد مهدي باعوضة، وعبد الرزاق محمد عبدالقادر باقادر، وغازي عيدروس باقادر، وناظم أحمد هادي باقادر، فيما أُصيب أنور عبدالسلام باعوضة وحوشب الوبر باعوضة وأنور محمد.

وحتى اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.