الحوثيون يفرجون عن 49 مواطناً مصرياً والبعض منهم عاد إلى مدينة الحديدة

أعلنت وزارة الخارجية المصدرية اليوم السبت، إفراج جماعة الحوثيين وحزب صالح عن 49 مصرياً.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد،، بأنه تم الإفراج عن المواطنين المصريين بعد جهود واتصالات مكثفة قام بها سفير مصر في اليمن يوسف الشرقاوي مع جماعة الحوثيين.

وأضاف إن المواطنين المحتجزين، وعددهم يقدر نحو 49 مواطنًا، وإن بعضهم قد عادوا إلى أماكن إقامتهم في مدينة الحديدة الساحلية (غرب اليمن).

وأشار إلى أنه يتابع حاليًا إجراءات عودة المُفرج عنهم ومن الراغبين في العودة إلى مصر.

وكان المسلحون الحوثيون وقوات صالح، قد شنوا حملة اختطاف ضد المصريين المتواجدين في اليمن، خلال الأسابيع الماضي، معللين بأن تأشيراتهم قد انتهت.

