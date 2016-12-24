السعودية تعلن مقتل أحد جنودها على الحدود جراء قصف شنه الحوثيون وقوات صالح

أعلنت السلطات الأمنية السعودية مساء اليوم السبت، عن مقتل أحد جنود وزارة الداخلية على الحدود مع اليمن، إثر قصف شنه المسلحون الحوثيون وقوات صالح.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية «تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة لإطلاق نار عبر الحدود من عناصر حوثية داخل الأراضي اليمنية حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه».

وأشار المتحدث إلى ان معارك دارت بين الطرفين.

وأضاف «قد نتج عن تبادل إطلاق النيران إصابة الجندي سلطان بن عايد فرحان الشراري، واستشهاده قبل وصوله إلى المستشفى».

وتشهد المناطق الحدودية بين الحين والآخر منذ منتصف العام الماضي، معارك ضارية بين الحوثيين وقوات صالح من جهة، وقوات الجيش السعودي من جهة أخرى، وغالباً ما يُسفر ذلك عن سقوط قتلى وجرحى.

