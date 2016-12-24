إب.. الأهالي يعثرون على جثة امرأة في السحول والحوثيون يخطفون مدنيين في النادرة

عثر الأهالي في منطقة السحول في محافظة إب (وسط اليمن) اليوم السبت، على جثة امرأة مسنة قُتلت في ظروف وملابسات غامضة.

وقال سكان محليون لـ«المصدر أونلاين»، إن العجوز السبعينية تدعى هندية عبده اسماعيل العمير، لقيت حتفها مساء أمس، ووجدت خارج منزلها بمسافة قريبة، وقد تحطم رأسها. وحتى اللحظة لم تتوصل الأجهزة الأمنية في المحافظة التي يسيطر عليها الحوثيون إلى سبب القتل.

وفي مديرية النادرة، خطف المسلحون الحوثيون أربعة من المدنيين بينهم طالب جامعي، يدعى سهيل العودي واقتادوهم لجهة مجهولة. وبحسب مصدر محلي، فإن الحوثيين يشنون حملات اختطاف لمعارضيهم بين الحين والآخر.

