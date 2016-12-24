مقتل اثنين من الحوثيين وطبيبة في تعز والتحالف يقصف معسكر العمري في ذوباب

أعلنت المقاومة الشعبية عن مقتل اثنين من المسلحين الحوثيين وقوات صالح، وأُصيب 4 آخرين، بمعارك شرقي مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، اليوم السبت.

وقال بيان للمركز الإعلامي للمقاومة - حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه - إن 8 من عناصرها والقوات الحكومية أُصيبوا بذات المعارك التي دارت في المنطقة الشرقية من المدينة.

وكانت القوات الحكومية قد حققت تقدماً شرقي المدية، وسيطرت على مستشفى المندي وصالة الملوك، وباتت على مقربة من محيط معسكر التشريفات.

وفي السياق، يواصل المسلحون الحوثيون عمليات القصف الصاروخي والمدفعي على الأحياء السكنية، وادى ذلك إلى مقتل الطبيبة فهمية محمود محمد وإصابة 2 من أفراد أسرتها، جراء سقوط قذيفة على منزلهم في منطقة المرزح بصبر الموادم. كما أُصيب أربعة مدنيين في حوادث قصف مماثلة بمناطق متفرقة من المدينة.

من جهة، شنت مقاتلات التخالف العربي الذي تقوده السعودية، غارتان على مواقع مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح في معسكر العمري بذوباب غرب تعز.

