«هادي» يزور مدينة المكلا بحضرموت للمرة الأولى منذ تعيينه رئيساّ في عام 2012

وصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي برفقة مسؤولين حكوميين اليوم الاحد، إلى مدينة المكلا كُبرى مدن محافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن)، حسبما قال مصدر حكومي.

وكان الرئيس هادي الذي يزور المدينة للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة في فبراير 2012، قادماً من مدينة عدن العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد).

ويرافق هادي رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر ومسؤولين آخرين، في زيارة تأني للإطّلاع على الوضع في المدينة التي حررتها قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية من سيطرة تنظيم القاعدة، في ابريل الماضي.