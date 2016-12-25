«الأحمر» يجدد دعوته لرجال القبائل في صنعاء الانضمام للقوات الحكومية ضد الحوثيين

دعا نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر اليوم الأحد، المواطنين ورجال القبائل في أبناء في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة بالانضمام للقوات الحكومية والمقاومة الشعبية في حربها ضد الحوثيين وقوات صالح.

وقال الأحمر إن جماعة الحوثيين تحاول العودة باليمن إلى الوراء، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأضاف إن من يستمر في مساندة الانقلاب سيجني ثمن أخطاءه.

وقال «الخلاص للشعب اليمني من هذه العصابات الإيرانية التآمرية أصبح وشيكاً وستعود اليمن إلى حاضنتها العربية وضمن مجلس التعاون الخليجي وسنتفرغ جميعاً وبدعم الأشقاء والأصدقاء لإعادة إعمار وبناء اليمن الاتحادي».

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي وعدد من قادة الجيش والمقاومة الشعبية في مارب (شرق العاصمة صنعاء).

وقال الأحمر إن السلام الحقيقي سيتحقق في تنفيذ المبادرات والاتفاقيات التي أجمع عليها اليمنيون والإقليم والعالم والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.