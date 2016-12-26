بن دغر يقول ان حكومته تعكف على اعداد موازنة 2017 لكل المحافظات اليمنية بلا استثناء

قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور احمد عبيد بن دغر ان الحكومة اليمنية تعكف على إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2017 ,والتي ستكون لكل محافظات البلاد، بما فيها التي يسيطر عليها مسلحو جماعة الحوثيين.

وذكر بن دغر في صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أن الحكومةالشرعية تعكف عَلى الإعداد لموارنة2017 بما يسهم في انها معانات المواطنين جراء حرب الحوثي صالح ونهبهم الاحتياطي النقدي للمجهود الحربي".

واضاف "ميزانية الدولة للعام 2017 ستكون لكل المحافظات اليمنية وسيتم صرف رواتب موظفي الدولة المدنيين و العسكريين في إطار هذه الموازنة".

وكان بن دغر قد صرح في منتصف شهر نوفمبر ان الحكومة سوف تصرف في القريب العاجل مرتبات جميع الموظفين في كل محافظات البلاد، بما في تلك التي يسيطر عليها مسلحو جماعة الحوثيين,وفقا للموازنة المالية للعام 2014.