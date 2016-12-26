وفاة العميد أحمد المقدشي إثر إصابته بذبحة صدرية

توفي العميد أحمد علي المقدشي رئيس أركان قوات الأمن الخاصة السابق إثر إصابته بنوبة قلبية منتصف ليل الأحد.

وعلم "المصدر أونلاين" من مصادر مؤكدة أن العميد المقدشي أصيب بذبحة صدرية أودت بحياته على الفور.

يذكر أن العميد الدكتور أحمد علي المقدشي شغل موقع رئيس أركان القوات الخاصة حتى اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء وكان قبلها تدرج في عدد من المواقع في السلك الأمني.

وحسب المصادر فإن العميد المقدشي توفي في العاصمة السعودية الرياض التي يقيم فيها منذ انتقاله إليها مع عدد من المسؤولين في الحكومة الشرعية أواخر مارس ٢٠١٥.

والعميد المقدشي هو شقيق اللواء محمد علي المقدشي رئيس أركان القوات المسلحة اليمنية.