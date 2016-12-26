مقتل طفلتين بقصف مدفعي للحوثيين استهدف منزلاً في شارع الثلاثين غربي تعز

قالت مصادر طبية في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) اليوم الاثنين، إن طفلتين قُتلا بقصف شنه المسلحون الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأوضحت المصادر لـ«المصدر أونلاين»، إن قذيفة مدفعية أطلقها الحوثيون المتمركزون في شارع الخمسين غرب المدينة، سقطت على منزل في شارع الثلاثين بحي المطار القديم غرب.

وأدى القصف إلى مقتل الطفلتين، وتناثر أشلاءهما إلى قطع.

ويعتذر «المصدر أونلاين» عن نشر صور الضحايا.

في ذات الوقت، تتعرض الأحياء السكنية شرق تعز لقصف متواصل من الساعات الأولى لصباح اليوم من مواقع الحوثيين في تباب السلال وسوفتيل ومطار تعز الدولي.