تعز.. القوات الحكومية تفجر سور معسكر التشريفات تمهيداً لاقتحامه

أحبطت قوات الجيش الوطني في الساعة الاولى من صباح يوم الثلاثاء محاولة تسلل لمليشيا الحوثي وصالح إلى مواقع غرب معسكر التشريفات شرقي مدينة تعز.

وقالت مصادر ميدانية لـ"المصدر أونلاين" أن الجيش الوطني تمكن من صد الهجوم، واوقع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين ,كما تمكن من إحراق عربة "طقم" في تبة السلال جنوب شرقي قصر الشعب.

وأضافت المصادر ان قوات الجيش تقوم الان بقصف مواقع المليشيات في معسكر التشريفات بعد تفجير السور تمهيدا لاقتحامه.

من جهة ثانية، تكثف مليشيا الحوثي وصالح المتمركزة في تبات سوفتيل والجعشة والسلال قصفها المدفعي على أحياء "الكمب، وبازرعة، والدعوة، والعسكري، والمحافظة" شرقي تعز.



وكانت مليشيات الحوثي وصالح فجرت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين جسراً يربط منطقة الجهيم بسوق عصيفرة شمالي مدينة تعز خوفا من تقدم الجيش الوطني .