القوات الحكومية تسيطر على جبل قرن ودعة بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء

قال مسؤول عسكري في القوات الحكومية، إنهم سيطروا على جبل قرن ودعة بمديرية نهم (شرق العاصمة صنعاء)، بعد معارك عنيفة ضد الحوثيين وقوات صالح، مساء أمس الاثنين.

وأفاد «المصدر أونلاين»، بأن الجبل يقع شمال جبل القتب يطل على طريق منطقة المدفون، وبالسيطرة عليه باتت مسألة اقتحام المنطقة أمراً ممكناً.

كما سيطرت القوات الحكومية على قرية بيت سرحان، جنوب جبل القتب.

وأضاف إن السيطرة جاءت على الجبل، عقب غارات مكثفة شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على تعزيزات للحوثيين وقوات صالح في نقيل ابن غيلان وطريق أرحب، وأدى ذلك إلى سقوط العشرات قتلى وجرحى.

وأضاف إن مدفعية الجيش قصفت معسكري الصمع وفريجة بمديرية أرحب.

وفي ذات السياق، قال مصدر محلي إن غارات للتحالف استهدفت مواقع في جبل القشايب المطل على منطقة بوسان معقل الحوثيين في أرحب.