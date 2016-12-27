مقاتلات التحالف تقصف آليات للحوثيين شمال الضالع وتدمر مخزنا للاسلحة

شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ظهر يوم الثلاثاء غارات عدة استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثيين والرئيس السابق شمالي محافظة الضالع (جنوب اليمن).

وقالت مصادر محلية لـ"المصدر اونلاين" ان اربع غارات استهدفت مخزنا لاسلحة الحوثيين في منطقة الشبكة اعلى جبل ناصة بمديرية مريس .

واضافت المصادر ان الغارات استهدفت المخزن بشكل مباشر ما ادى الى انفجارات متواصلة للاسلحة بداخله واشتعال النيران.

كما استهدف طيران التحالف بغارتين آليات للمسلحين الحوثيين بمنطقة العرفاف .

ورجح المصدر سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين؛ لكنه لم يورد حصيلة محددة بذلك.