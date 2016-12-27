بحرية التحالف العربي تستهدف مواقع الحوثيين وقوات صالح غربي محافظة تعز

جددت البوارج الحربية التابعة للتحالف العربي مساء اليوم الثلاثاء, قصفها على مواقع لمليشيات الحوثي وقوات صالح في مديريتي المخا وموزع غرب محافظة تعز وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري لـ"المصدر أونلاين" أن البوارج الحربية للتحالف قصفت بـ 17 صاروخ معسكر خالد بن الوليد بمديرية موزع، وأسفر القصف عن تدمير منصة صواريخ، ومخزن للسلاح، ومقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات، بحسب المصدر.

يأتي القصف بعد يوم من شن طيران التحالف غارة على تعزيزات المليشيات في مفرق موزع، وتم تدمير طقم وآلية، وقتل وجرح من فيها.

وارجع المصدر تكثيف التحالف لضرباتهم على معسكرات المليشيات غربي تعز بعد تحريكهم اسحلة ثقيلة من مواقع بمديرية موزع باتجاه سواحل المخا وذوباب.

وطبقا للمصدر، فقد حركت المليشيات الإنقلابية خلال اليومين الماضيين منصات صواريخ الكاتيوشا ومدافع ثقيلة من مخازنهم في معسكر خالد وجبل النار في موزع باتجاه سواحل المخا وذوباب والمندب.

وأكد المصدر دفع المليشيات بتعزيزات إلى مديريات غرب تعز في محاولة يائسة لمنع سقوط مواقعهم، مشيرا إلى كثرة مخاوفهم من تحركات قوات الجيش الوطني في سواحل البحر الأحمر وبالقرب من مضيق باب المندب.

ميدانيا، دارت معارك وقصف مدفعي وصاروخي مساء امس الاثنين بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثي وصالح بالقرب منطقة الحريقية بمديرية المندب غرب تعز. ولم يسفر القصف عن اي اصابات او خسائر في الجانبين حسب المصدر .

