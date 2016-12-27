العميد العولقي لـ«المصدر أونلاين»: سيطرنا على 3 مواقع للحوثيين وقطعنا الامداد عن مواقع أخرى

قال قائد اللواء 21 ميكا العميد جحدل العولقي، إن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية سيطرت على مواقع للحوثيين وقوات صالح، في مديرية عسيلان غرب محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، بأقل الخسائر.

وأشار العولقي في تصريحات خاصة لـ«المصدر أونلاين»، إلى أن قوات الحكومة أحكمت سيطرتها على مواقع العلم والعكدة والسليم، وإن الحوثيين لاذوا بالفرار أمام تقدم القوات الحكومية.

وقال «نجحنا في تحقيق الانتصارات في المواقع التي تم تكليفنا بها مؤخرا من قبل القيادة العسكرية للجيش الوطني وقيادة التحالف، وسيطرنا على موقع السليم الذي سيقطع كل خطوط الامداد لبقية قوات العدو في منطقة الصفراء التي أصبح يغادروا منها عبر طرق جبلية وعرة».

وأضاف «الحفاظ على المواقع التي تمت السيطرة عليها اليوم يعتبر انتصار بحد ذاته، لا سيما وإن الانقلابين يسعون إلى فتح الخط لما تبقى من قواتهم وآلياتهم في الصفراء».

ووجه جحدل العولقي، شكره إلى قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية والامارات، على دعمهم المتواصل خصوصا بقصف الطيران على المواقع التي يتمترس فيها قناصة ومدفعية الحوثيين.

