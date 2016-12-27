مقتل 27 حوثياً و11 من القوات الحكومية بمعارك متواصلة في عسيلان غرب شبوة

بدأت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء، هجوماً واسع النطاق على مواقع الحوثيين وقوات صالح في مديرية عسيلان غرب محافظة شبوة (جنوب غرب اليمن)، وأدى ذلك إلى مقتل 38 مقاتلاً من الطرفين.

ويسيطر الحوثيون على مديريتي عسيلان وبيحان منذ شهر أبريل 2015.

والهجوم شنته قوات اللواء 21ميكا بقيادة العميد جحدل حنش العولقي، وقوات اللواء 19 مشاه الذي يقوده العميد علوي حصيان الحارثي، حسبما قال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين».

وأضاف المصدر إن المعارك أسفرت عن 27 قتيلاً من مسلحي الحوثيين وقوات صالح، و11 جندياً من القوات الحكومية، فضلاً عن أسر 14 حوثياً، في المعارك التي ما تزال مستمرة بين الطرفين.

وقال إن وجود حقول من الألغام عرقل من عملية تقدم القوات الحكومية.

وأشار إلى أن «قوات الجيش باتت على بعد 4 كيلو متر فقط من بلدة النقوب الاستراتيجية الواقعة بين عسيلان وبيحان، والتي يتجمع فيها المتمردون بعد فرارهم من الجبهات الأخرى».

وأضاف بأن العشرات من الحوثيين وقوات صالح يتجمعون في منطقة الصفراء وحيد بن عقيل. وفي المقابل، تقدمت القوات الحكومية من اللواء 27 في منطقة الساق بمنطقة حريب بيحان.

من جهة، قال مصدر حكومي في محافظة شبوة إن «توجيهات صارمة وسريعة وصلت قبل 24 ساعة من القيادة السياسية، تطالب قوات الجيش الوطني سرعة حسم المعركة العسكرية، وذلك تزامناً مع تقدم الجيش في جبهم نهم شرق صنعاء».

أسما قتلى القوات الحكومية:

1-عمار خميس عمر سالم البريكي

2-صالح بن جابر العقيلي

3-محمد بن علي بن شليل الحارثي

4-صلاح علي الحارثي

5-صالح محمد مرجان المصعبي

6-منصور عبدربة صالح المنصوري المصعبي

7-حسين صالح خميس الضيفلي

8-عبدالله محسن المصري

9-علي ناصر صرواح

10-سالم لغمق العقيلي

11-محمد عبدالرحمن صالح الطاهري

