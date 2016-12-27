تعز.. الحوثيون يقطعون طريق خدير المسراخ ويمنعون وصول المدنيين إلى المدينة المحاصرة

شاحنات عالقة على طريق هيجة العبد بسبب استهداف الحوثيين للطريق وللشاحنات التي تمر منه

يواصل مسلحو جماعة الحوثيين وقوات صالح التشديد من الحصار على مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، بقطع الطرقات المؤدية إليها، بالتزامن مع استهدافهم حركة السير في نقيل هيجة العبد شمال محافظة لحج (جنوب).

وقال مسافرون لـ"المصدر أونلاين"، إن الحوثيين قطعوا مساء اليوم الثلاثاء طريق الصرم وادي الحسين الرابط بين سوق مديرية خدير والأقروض بمديرية المسراخ جنوب تعز، ومنعت تحركات المواطنين فيه.

ويعيش سكان مدينة تعز مأساة إنسانية كبيرة جراء إغلاق المليشيات معبر غراب غربا، وجولة القصر شرقا، وشارع الستين شمالا، أمام حركة المواطنين، واستمرار منع دخول الغذاء والدواء من تلك المنافذ.

ولجأ المواطنون لاستخدام طريق خدير للوصول إلى قراهم في المسراخ وصبر الموادم وسامع، وتعد هذه هي الطريق الثانية للدخول إلى مدينة تعز إلى جانب طريق الوزاعية بعد إغلاق المليشيات معبر غراب غربي المدينة.

وتفرض المليشيات إجراءات مشددة على تحرك سكان المحافظة عبر طريق الوازعية وخدير، وتمنع دخول الغداء والدواء إلى مدينة تعز وريف جنوب المحافظة منذ أكثر من عام.

في ذات الوقت، تكثف المليشيات الإنقلابية قصفها على تحركات المسافرين في نقيل هيجة العبد الذي يربط مديرية الشمايتين جنوبي تعز وطور الباحة شمال لحج.

وقال مصدر عسكري لـ"المصدر أونلاين" أن مليشيات الحوثي وصالح لم تتوقف عن محاولاتهم في قطع خط لحج وتعز عبر قصف نقيل هيجة العبد وقنص المسافرين من مواقع تمركزهم في جبال الأحكوم بمديرية حيفان.

وتمكن الجيش الوطني في الشهر الماضي من دحر المليشيات من سوق الربوع شرقي المقاطرة، وأوقف تقدمهم من جبال الأحكوم في اتجاه هيجة العبد، وهذا ما عزز من حركة السير بين لحج وتعز رغم الاستهداف اليومي للطريق والمسافرين.

