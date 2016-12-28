متحدث: تجدد المعارك في كرش والحوثيون يدفعون بالمزيد من التعزيزات المسلحة

قال المتحدث باسم القوات الحكومية والمقاومة في منطقة كرش شمال محافظة لحج (جنوب اليمن)، إن معارك عنيفة اندلعت ضد المسلحين الحوثيين وقوات صالح، مساء اليوم الثلاثاء.

وذكر قائد نصر في بيان له، حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه، إن الحوثيين يحشدون منذ أمس الاثنين وحتى مغرب اليوم، تعزيزات بشرية وأسلحة وعربات (أطقم) وراجمات صواريخ إلى مناطق المرزاع والسحي والشريجة والحويمي.

وأضاف «كما تقوم المليشيات بتجنيد وتسليح بعض الشباب في مناطق خدير وماوية والارياف المحاذية والدفع بهم باتجاه الشريجة الى جبهة كرش».

في سياق آخر، قال نصر عن عناصر القوات الحكومية عبّروا عن استيائهم من امتناع لجان صرف المرتبات من صرف المرتبات لمقاتلي المقاومة والقوات الحكومية حتى اليوم في المنطقة.

وأضاف «نستغرب من التأخير بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية في تسليم قيادة العند والجبهة للقيادة الجديدة ممثله بالقائد ثابت جواس ومباشرة مهامها، لحيث وان القيادة السابقة لديها مهام عسكرية مركزية في كافة وحدات المنطقة بعدن».

وقال نصر «بقاء الجبهة والعند في هذا الفراغ القيادي خلق وضع سيئ له تأثير ميداني كبير كما ان الجبهة بحاجة لجهة التخاطب معها ولتحمل مسؤولية كافة المقاتلين ومسؤولية سير المعارك».

