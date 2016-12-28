شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية عدة غارات على مواقع لمسلحي جماعة الحوثي وصالح في مديريتي المخا وذوباب غربي محافظة تعز, كما استهدف معسكرات تسيطر عليها المليشيات جنوب العاصمة صنعاء .

وقال مصادر محلية لـ"المصدر أونلاين" أن مقاتلات التحالف شنت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء ثلاث غارات على مواقع المليشيات في معسكر العمري جنوبي مديرية ذوباب.كما شنت غارة رابعة على تجمعاتهم شمال مدينة المخا غربي تعز.

وتأتي الغارات بعد ساعات من استهداف بوارج التحالف معسكر خالد بن الوليد بـ 17 صاروخ.

بدورها، تواصل طائرات الإستطلاع التابعة للتحالف العربي تحليقها فوق مديريات المخا وذوباب وموزع غرب تعز إلى هذه اللحظة.

وفي العاصمة صنعاء أفاد سكان محليون «المصدر أونلاين»، بأن مقاتلات التحالف قصفت في وقت مبكر من صباح يوم الاربعاء بإكثر من ثمان غارات معسكري ضبوة وريمة حميد، جنوب شرق المدينة.