الرئيس هادي يواصل جولته في حضرموت ويشير إلى افتتاح كلية للشرطة بالإقليم

الرئيس هادي خلال لقاء مع وجهاء من محافظتي المهرة وسقطرى (الأحد 13 أبريل 2014)

يواصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الأربعاء، اجتماعاته بالمسؤولين المحليين في محافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن)، التي يزورها للمرة الأولى منذ تعيينه رئيساً للبلاد في 2012.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فإن هادي أكد على استتباب الأمن والقضاء في كل محافظات الإقليم، والقضاء على ظاهرة تهريب السلاح والمخدرات والممنوعات.

وقال «الأمن مسؤولية ونجاحها يتطلب ضبط الاختلالات في المنافذ ومواقع تجمعات التهريب المشبوهة والمرصودة، وهناك حالات تم ضبطها وأخرى قيد المتابعة والرصد».

وأشار إلى افتتاح كلية الشرطة بإقليم حضرموت، الذي يضم محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وأرخبيل سقطرى.

ووجه «بالحفاظ على الموارد وتنميتها ومنع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية تحت أي مبرر كان باعتبار تلك الموارد سيادية ويعود ريعها لخدمة المواطن والموظف مع توجيه الحكومة باعتماد موازنات للمحافظات المختلفة».

كما تناول الاجتماع عملية حصر وجمركة السيارات الوافدة وتوريد عوائدها في حسابات حكومية مع سرعة العملية وتنظيمها ودقة بياناتها.

وأقر الاجتماع «منع تصدير الحديد وضبط الحالات التي تقوم بذلك لتبعاته وأضراره على مصانع الحديد الوطنية والأيادي العاملة فيها».