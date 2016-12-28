إصابة 3 شقيقات بجروح بليغة جراء دهسهن من قِبل عربة (طقم) للحوثيين شرق تعز

قال شهود عيان إن ثلاث فتيات أُصبن بجروح بليغة اليوم الأربعاء، جراء دهسهن من قِبل عربة (طقم) لمسلحي جماعة الحوثيين في منطقة الحوبان شمال شرق تعز (جنوب غرب اليمن).

وذكر أحد الشهود لـ«المصدر أونلاين»، إن العربة كانت تسير بسرعة كبيرة أمام مدرسة طيبة للبنات، وصدمت ثلاث شقيقات ومن ثم دهستهن أمام فندق الحجاجي، مما أدى إلى دخول اثنتين منهما العناية المركزة.

وأضاف إن عربة الحوثيين فرت نحو تلة سوفتيل.

وتابع «سارع مواطنون إلى إسعاف الفتيات فاطمة ومارية وميمونة محمد ثابت»، بينما لم يعر الحوثيون الحادث أي اهتمام .

