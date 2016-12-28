مصدر: إصابة قائد الحوثيين في عسيلان غرب شبوة ومقتل مرافقيه بغارة للتحالف

قال مصدر ميداني في القوات الحكومية اليوم الأربعاء، إن قيادياً رفيعاً في جماعة الحوثيين أُصيب بجروح بالغة، جراء غارة للتحالف شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في مديرية عسيلان غرب محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).

وأوضح المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن قائد الحوثيين في جبهة الصفراء محمد عبدالله السقاف، قُطعت يده وأُصيب بشكل بالغ في ظهره، بينما قُتل مرافقيه بالغارة الجوية أمس الثلاثاء.

والسقاف ينحدر من مديرية السوادية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) وهو من أهم قيادات الحوثيين في عسيلان، وسبق أن قاد معركة استعادة مواقع السليم والعلم من القوات الحكومية، قبل أشهر. وبحسب المصدر الميداني فإن السقاف قيادي محنّك، ويعتمد عليه الحوثيون بشكل كلي في جبهة عسيلان وبيحان، وبحسب مصادر أخرى فإن السقاف يُعد القائد الأول للحوثيين.