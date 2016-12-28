مقتل 3 حوثيين شرقي تعز والقوات الحكومية تحكم سيطرتها على مدرسة صلاح الدين

أعلنت المقاومة الشعبية في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) اليوم الأربعاء، عن مقتل 3 من مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، بمعارك في الجهة الشرقية من المدينة.

وقال المركز الإعلامي للمقاومة - في بيان حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه - إن 3 من عناصر المقاومة أُصيبوا بجروح متفاوتة، فضلاً عن إصابة مدنيين اثنين.

وتجددت المعارك بين الطرفين في جبهة المحافظة شرق المدينة.

وأحكمت القوات الحكومية سيطرتها على مدرسة صلاح الدين التي كانت تتمركز فيها قناصة الحوثيين، كما سيطرت على جزء من مبنى البنك المركزي الجديد، القريب من القصر الجمهوري والمتاخم لمعسكر التشريفات.

