مواجهات في كهبوب وطيران التحالف يستهدف مواقع المليشيات شرق باب المندب

جددت مليشيات الحوثي وصالح قصفها في ساعات متأخرة من مساء الاربعاء على مواقع قوات الجيش الوطني في جبال كهبوب بمحافظة لحج جنوب غرب اليمن .

وقال مصدر عسكري لـ"المصدر أونلاين" أن الحوثيون وقوات صالح يقصفون من مواقعهم "جنوب ذوباب" بصاوريخ الكاتيوشا والمدفعية الثقيلة مواقع لقوات الجيش الوطني في كهبوب .

من جهتها، شنت مقاتلات التحالف العربي أربع غارات تجمعات لمليشيات الحوثي وصالح بمنطقة كهبوب جنوب غرب مديرية المضاربة .

وأتت غارات الجوية بعد إحباط الجيش الوطني زحف للمليشيات الإنقلابية في الساعات الماضية باتجاه مدرسة كهبوب.

وبحسب المصدر، أسفرت الغازات الجوية والمواجهات عن مقتل وجرح في صفوف عدد من عناصر المليشيات ، فيما أصيب ثلاثه من جنود الجيش الوطني في المواجهات .

وفي المقاطرة شمال لحج كثفت المليشيات قصفها المدفعي على طريق نقيل هيجة العبد .وقال مصدر في الجيش الوطني لـ"المصدر أونلاين " أن مليشيات الحوثي وصالح تقصف منذ نهار الاربعاء وحتى اللحظة طريق هيجة العبد ومواقع للجيش الوطني من تمركزاتها في تبة الدبعي بالاحكوم بمديرية حيفان.

وأكد المصدر وصول تعزيزات جديدة للحوثيين وقوات صالح في الساعات الماضية إلى في منطقة الأحكوم حيفان جنوبي تعز.