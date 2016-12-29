تقرير: الحوثيون يرتكبون أكثر من 18 ألف انتهاك ضد المدنيين في محافظة حجة

قال تقرير حقوقي إن مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح ارتكبوا 18667 انتهاكاً ضد المدنيين في محافظة حجة (شمال غرب اليمن)، منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح تقرير ائتلاف المنظمات الحقوقية إن حالات الانتهاك تنوعت بين قتل وتعذيب حتى الموت وإخفاء قسري، واختطاف وتهجير، ومداهمة منازل وقرى، ونهب ممتلكات ومصادرة مرتبات.

وقال إن عدد ضحايا القتل بلغ 13 حالة نتيجة التعذيب والعبوات الناسفة، وبلغت حالات الاختطاف والإخفاء القسري 618 حالة أغلبهم نشطاء، بالإضافة إلى أطفال ونساء.

وبلغ عدد حالات التعذيب للمختطفين 432 حالة تنوعت بين حالات التعذيب حتى الموت، واستخدم مادة الأسيد، لإحراق المختطف، وتعذيب وحشي ما أدى الى إصابة الكثير منهم بشلل نصفي، وإعاقة شبه دائمة.

وانتهك الحوثيون حرمة 87 منزلاً، و104 مسجد ودور القرآن.

وأشار إلى إن 3161 انتهاكا ارتكبت ضد الطفولة، عبر تجنيدهم بالقوة وإشراكهم في الجبهات، و1169 حالة انتهاك موزعة بين مصادرة الحقوق ونهب مرتبات موظفين مدنيين وعسكريين تحت ما يسمى بدعم المجهود الحربي.

وسجل التقرير إجمالي حالات النزوح والتهجير القسري والتشريد والملاحقة بعدد 9150 حالة نزوح.