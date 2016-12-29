«هادي» ينهي زيارته لحضرموت بوضع حجر الأساس لكلية الشرطة ويعود إلى مدينة عدن

غادر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مدينة المكلا بمحافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن)، عائداً إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة (جنوبي)، حسبما قال مصدر حكومي.

وأفاد المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن هادي قبيل مغادرته المدينة وضع حجر الأساس لإنشاء كلية للشرطة، في إقليم حضرموت والذي يضم محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى.

وكان هادي قد أم بمنع الإعفاءات الضريبية والاستثناءات الجمركية في خطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة التي تعاني عجزا ماليا لم يسبق له مثيل تسبب في تأخير صرف مرتبات موظفي الدولة على مدى الأربعة الأشهر الماضية.

وزار هادي حضرموت الأحد الماضي، لأول مرة منذ تعيينه رئيساً للبلاد في 2012.