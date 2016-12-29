القوات الحكومية تشن هجوماً عنيفاً ضد الحوثيين غرب شبوة والتحالف يقصف عدة مواقع

شنت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية صباح اليوم الخميس، هجوماً على مواقع مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح، بمديرية عسيلان غرب محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، حسبما قال مصدر ميداني.

وأوضح المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن الهجوم استهدف موقع طوال السادة بالمديرية.

وأضاف إن القوات الحكومية والمقاومة اقتحمت قبل ساعة من الآن (12:30 ظهراً) موقع بير قائد، الذي يتحصن فيه الحوثيون، وسط سقوط قتلى وجرحى، دون ان تتوفر حصيلة محددة حتى اللحظة.

وأشار المصدر إلى أن مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية شنت عدة غارات على مواقع الحوثيين بمنطقة هجر كحلان بالمديرية.

وتشهد معارك عسيلان معارك ضارية منذ يومين، وفيها حققت القوات الحكومية مكاسب عسكرية واستعادت السيطرة على عدد من المواقع غرب محافظة شبوة.