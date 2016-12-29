اغتيال أحد قيادات حزب الإصلاح في محافظة إب بعبوة ناسفة

أغتيل ظهر اليوم الخميس أحد قيادات حزب الإصلاح بمحافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية للمصدر أونلاين أن القيادي الإصلاحي فهد محسن الحاشدي قتل بالقرب من منزله إثر إستهدافه بتفجير عبوة ناسفة زرعت بمدخل احدى مزارعه بمنطقة الوقش بعزلة الربادي بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب.

ويعتبر فهد الحاشدي مسؤول حزب الإصلاح في منطقة الوقش بمديرية جبلة.

ويعتقد أن مليشيا الحوثي وصالح تقف خلف عملية الإغتيال بحسب العديد من المصادر خصوصاً وأن عملية الإغتيال هذه تأتي بعد فترة من محاولة اغتيال فاشلة استهدفت القيادي الاصلاحي الشيخ مجيب مرزح بذات المديرية وألقى الأهالي حينها القبض على الجناة لكن مليشيا الحوثي وصالح باشرت بالإفراج الفوري عنهم.