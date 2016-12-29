وقفة لأمهات المختطفين أمام الأمن السياسي بصنعاء للمطالبة بالإفراج عن ابنائهن

نفذت رابطة أمهات المختطفين اليوم الخميس أمام سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء، وقفة احتجاجية تطالب بتحقيق دولي في جرائم القتل تحت التعذيب في سجون جماعة الحوثيين وقوات صالح.

وطالبت الرابطة المجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمم المتحدة بإنشاء هيئة تحقيق دولية مستقلة مهمتها الكشف عمن يقوم بتلك الجرائم وتقديمهم للمحاكمة.

واستنكرت في بيان لها الصمت المطبق من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، عن جرائم الحوثيين المرتكبة بحق المختطفين.

وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً من سجون الحوثيين.

وذكر البيان «منذ قيام جماعة الحوثي وصالح المسلحة بحملات الاختطافات التي تستهدف المواطنين الأبرياء لم يكاد يمر علينا بضعة أشهر إلا ونسمع عن حالات قتلت تحت التعذيب في سجون الحوثيين».

وأضاف «مازال القتل تعذيباً حتى اليوم حيث بلغ عدد من قتلوا أثناء الاختطاف 70 مختطفا حسب إحصائيات منظمات حقوقية بعضهم قضوا تحت التعذيب وآخرون كدروع بشرية، وهناك من مات جراء الإهمال الصحي بعد تعرضه للتعذيب».