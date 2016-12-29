قناصة المليشيات تحصد أرواح المدنيين على أطراف مدينة تعز وريف المحافظة

مهمشة بمحافظة تعز قتلت برصاص قناص حوثي يوم الأحد 25 ديسمبر2016

يواصل قناصة مليشيات الحوثي وصالح استهداف أرواح المدنيين في ضواحي مدينة تعز ومديريات المحافظة وسط اليمن.

وأكد مصدر محليفي مدينة تعز لـ"المصدر أونلاين" مقتل مروان عبدالوهاب عبدالرحمن نصر 30 عام برصاصة قناص المليشيات في تبة العسق بوادي الخلل في عزلة الأقروض بمديرية المسراخ.

وبحسب المصدر فإن قناصة المليشيات يواصلون استهداف المدنيين، وتسببوا بمنع السكان من مزاولة أعمالهم الزراعية في قرى الأقروض بالمسراخ جنوب تعز، كما شدد قناصة المليشيات في جبال الأحكوم جنوب حيفان خلال الـ 24 ساعة الماضية من استهداف حركة السير في طريق نقيل هيجة العبد ومدرسة نجد البرد بوادي المقاطرة.

وفي الغالب فإن اغلب الضحايا هم من النساء والأطفال تطالهم رصاص القناصة أثناء مرورهم في الطرقات ونشاطهم بالوديان، وبلغ تعداد ضحايا القنص في نوفمبر الماضي قرابة 20 قتيلا و 49 جريحا، بحسب تقارير حقوقية.

ورصد(المصدر أونلاين) أبرز جرائم قناصة مليشيات الحوثي وصالح خلال ديسمبر الجاري أطراف مدينة تعز ومديريات جنوب وغرب المحافظة.

- مقتل إمرأة من فئة المهمشين "نور محمد غالب بلح 45 عام الأحد الماضي 25 ديسمبر بمنطقة حذران غربي مدينة تعز.

- مقتل الطفلة ريهام سمير العليمي 5 سنوات، وجرح والدها برصاص قناص المليشيات بالاحكوم حيفان يوم السبت 17ديسمبر أثناء مرورهم أمام مدرسة نجد البرد.

- مقتل الحجة نور أحمد محمد طه- 70عام برصاص قناص المليشيات استهدفتها يوم السبت 17 ديسمبر بقرية بتع مديرية صبر الموادم مدينة تعز

- إصابة نبيهة علي 16 عام نهار السبت 10 ديسمبر برصاص قناص المليشيات أثناء تواجدها جوار منزلهم بمديرية مقبنة غرب تعز.

- إصابة المواطن محمد عبده هائل حمود 40 عام برصاصة قناص المليشيات عصر الاثنين 5 ديسمبر في حي بئر باشا غربي مدينة تعز.