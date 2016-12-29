جندي في الدفاع المدني يلقى حتفه جراء التعذيب في سجون الحوثيين بمدينة ذمار

أفاد مصدر محلي بمدينة ذمار (وسط اليمن) اليوم الخميس، إن جندياً في الدفاع المدني لقى حتفه جراء التعذيب الذي لاقاه من مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح، في أحد السجون بالمدينة.

وقال المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن مسلحي الجماعة كانوا يحتجزون الجندي مأمون الحبيشي، الذي يعمل سائق عربة إطفاء بمصلحة الدفاع المدني منذ أربعة أشهر، وأودعوه أحد السجون، ومارسوا ضده صنوفاً من التعذيب.

وأوضح إن الحوثيين خطفوا الحبيشي بتهمة تمزيقه لصورة زعيم جماعة الحوثيين حسين بدرالدين الحوثي، في العام 2013.

وتابع «مليشيات الحوثي والمخلوع صالح، قامت بإبلاغ مدير مصلحة الدفاع المدني بذمار أحمد العزب، بأن يبلغ أقارب الحبيشي الحضور لأخذ جثة ابنهم».

وسبق أن لقي العشرات من المختطفين والمخفيين قسراً حتفهم، جراء التعذيب الذي تعرضوا له من سجانيهم الحوثيين، وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية بالإفراج عن المختطفين فوراً.

الصورة لأحد ضحايا تعذيب الحوثيين