الحوثيون يخطفون 14 مدنياً من منزلهم ويطردون عائلاتهم من منزلهم جنوب إب

طرد المسلحون الحوثيون وقوات صالح عدة أسر من منزلها في مفرق جبلة جنوب مدينة إب (وسط اليمن)، ويواصلون خطف 14 مدنياً بعد مقتل مسلح حوثي وإصابة آخر، الثلاثاء الماضي.

وقال مصدر في المدينة لـ«المصدر أونلاين»، إن الحوثيين طردوا أسرة محمد قاسم الحبيشي وعدد من الأسر المستأجرين من منزله، ليصاب الحبيشي بجلطة أُسعف على إثرها للعناية المركزة.

كما خطف الحوثيون 14 مدنياً ينتمون لمنطقة حبيش، على خلفية مقتل مسلح حوثي وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار مع مواطن مسلح بجوار المنزل، المقابل لبوابة مقر قوات الأمن الخاصة.

ومن بين المختطفين محسن قائد أبو راس وعادل درهم ومحمد المنتصر وعبد الحكيم الجهمي ومصطفي القيفي وأحمد دبدوب وسلمان عساكر ونجل صادق الشهاري ورسلان وبندر محمد الحبيشي، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين لم يتم التعرف عليهم بعد.

وكان أحد المسلحين يجلس مع أبناء الحبيشي أمام المنزل، اشتبك مع الحوثيين وأطلق عليهم النار.

والحادث له تداعيات منذ أسبوع، حين اقتحم ضابط في الأمن يُدعى محمد مجيديع - متزوج من ابنة الحبيشي - المنزل، وقتل فتاة وأصاب أمها، ثم لاذ بالفرار إلى مكان مجهول.