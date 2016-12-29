الحوثيون ينقلون الزميل «عجلان» برفقة 15 مختطفاً إلى سجن الأمن السياسي للتحقيق

قال مصدر حقوقي اليوم الخميس، إن مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، نقلوا الزميل «يوسف عجلان» برفقة 15 مختطفاً آخرين، إلى سجن الأمن السياسي في العاصمة صنعاء.

وكان الزميل «عجلان» محتجزاً في سجن الثورة الاحتياطي، ومن قبلها ظل لأيام في سجن البحث الجنائي.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن الحوثيين نقلوا الزميل مع رفاقه إلى سجن الأمن السياسي، من أجل التحقيق معهم، وإنهم سيعودون بهم إلى الاحتياطي.

واختطف الحوثيون «عجلان» من منزله بصنعاء بتهمة عمله في «المصدر» في الـ13 من أكتوبر الماضي، على الرغم أنه توقف عن العمل في موقع «المصدر أونلاين» عقب اقتحام الحوثيين لمكتب الموقع في مارس 2015.

وبناءً على طلب أقاربه الذين ظلوا يحاولون طيلة الفترة الماضية ولا يزالون يحاولون إقناع قادة الجماعة بالإفراج عنه إلا أن كل تلك المساعي، لم تثمر سوى وعود مطاطية ولم يتم الإفراج عنه، رغم مرور شهر على واقعة الاختطاف.

ورغم ما تعرضت له مؤسسة «المصدر» من انتهاكات، إلا أنها ومن خلال «المصدر أونلاين»، ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، تؤكد لجمهورها أنها مستمرة في العمل وفقاً لمسارها المهني الذي اختطته منذ البداية، وحاولت العودة بإمكانيات صعبة من خارج البلاد.