شنت طائرات التحالف العربي عدة غارات جوية،مساء الخميس، استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي وصالح بمعسكر اللواء 30 والمعروف بمعسكر "الحمزة" بمديرية السبرة، في محافظة إب وسط اليمن.

ونقل مراسل "المصدر أونلاين" عن سكان محليون قولهم "إنهم سمعوا عدة غارات جوية استهدفت معسكر الحمزه بمنطقة قاع الجامع جنوب شرق مدينة إب".

وأضافوا بأن عددا من الأطقم التابعة للمليشيا خرجت من المعسكر فور الغارات، وعلى متنها عدد من مسلحي صالح والحوثي.

ولم يتسن لمراسل المصدر اونلاين معرفة حجم الضحايا بدقة حتى كتابة الخبر(11:30)مساء.