أسرة الصحفي محمد العبسي تقول إنها تتعرض لتهديدات لدفن جثمانه وإقفال ملف القضية

تلقت اسرة الصحفي محمد العبسي تهديدات تطالبهم بدفن الجتة واقفال ملف التحقيقات حول ملابسات وفاته.

وقال أحد أقارب العبسي في تصريح ل "المصدر اونلاين" تلقينا عدداً من الاتصالات من ارقام مجهولة تنصحنا بصيغة تهديدية بدفن الجثة واقفال ملف التحقيقات.

وبحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر أسمه فان عائلة الصحفي محمد العبسي تناقش بجدية دفن الجثة خاصة بعد التهديدات التي تلقتها خلال الأيام الماضية.

وكان الزميل محمد العبسي وهو صحفي مستقل، اشتهر بنشر تحقيقات صحفية موثقة حول فساد في القطاع النفطي، توفي في ظروف غامضة قبل نحو أسبوعين، تذهب الاحتمالات إلى كونه توفي مسموماً وطالبت عائلته ونقابة الصحفيين بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة ولا تزال جثته في أحد المستشفيات بمدينة صنعاء بانتظار عملية تحقيق من جهة دولية محايدة.