مقتل جندي سعودي خلال معارك على الشريط الحدودي مع اليمن

قالت وكالة الانباء السعودية "واس" مساء اليوم الجمعة ان جندي سعودي قتل، في اشتباكات مع عناصر مليشيا (الحوثي)، عند الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن.



ولم تذكر الوكالة تفاصيل مقتل الرقيب بالقوات البرية شريف جابر العزي المالكي ,لكن صحيفة الرياض الحكومية ذكرت انه قتل مساء أمس الخميس بحدود منطقة نجران أثناء صده ومجموعة من زملائه هجوما لميليشيات الحوثي .

وان جثته نقلت صباح اليوم الجمعة بطائرة الإخلاء الى منطقة جازان .





وكانت الداخلية السعودية قد اعلنت مطلع الاسبوع عن مقتل جندي سعودي في قصف من داخل الاراضي اليمنية و استهدف مركز حدودي .

وتشهد المناطق الحدودية بين الحين والآخر منذ منتصف العام الماضي، معارك ضارية بين الحوثيين وقوات صالح من جهة، وقوات الجيش السعودي من جهة أخرى، وغالباً ما يُسفر ذلك عن سقوط قتلى وجرحى.

