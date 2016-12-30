احباط هجوم للمليشيات جنوب تعز وتبادل للقصف المدفعي في المندب

صدت قوات الجيش الوطني مساء يوم الجمعة هجوم لمليشيات الحوثي وصالح على مواقع في أطراف عزلة الأحكوم بمديرية حيفان جنوبي محافظة تعز .

وقال مصدر عسكري لـ"المصدر أونلاين" أن قوات الجيش تمكنت من أحباط هجوم المليشيات على مواقعهم في تبة الخضراء، وأجبروهم على التراجع إلى تبة الدبعي والكعاوش.

ولم يشر المصدر إلى سقوط ضحايا في المواجهات .

وفي هيجة العبد صعدت المليشيات الحوثية المتمركزة في جبال منطقة الاكبوش عزلة الأحكوم بمديرية حيفان قصفها المدفعي على نقيل هيجة العبد في مديرية المقاطرة شمال لحج " الطريق الواصل بين محافظتي تعز ولحج ".وردت مدفعية الجيش الوطني بإستهداف مصادر القصف في الأحكوم، التي تتمركز فيها المليشيات, ومازال القصف مستمراً حتى وقت نشر الخبر.

من جهة أخرى قال مصدر محلي في مديرية المندب لـ"المصدر أونلاين" أن المليشيات المتمركزة أطراف ذوباب شنت مساء يوم الجمعة قصفا صاروخيا ومدفعيا على مواقع القوات الحكومية في منطقة الحريقية بمديرية المندب غربي تعز، وان مدفعيةالجيش الوطني ردت على مصادر النيران ,