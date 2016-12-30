مقتل قيادي في جماعة الحوثيين في قصف للقوات الحكومية غرب مارب

قُتل قيادي ميداني في جماعة الحوثيين وعدد من مرافقيه، مساء الجمعة ، إثر استهدافه من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة "المخدرة"، غرب صرواح بمحافظة مارب (شرق العاصمة صنعاء) .

ونقل مراسل "مركز سبأ الاعلامي" عن مصدر ميداني قوله ان القيادي الميداني في جماعة الحوثيين وصالح "محمد الكبسي" قتل بإستهداف قوات الجيش الوطني لعربة"طقم" كانت تقله وعدد من المسلحين في جبهة المخدرة .

واضاف المصدر انه تم استهدفت "الكبسي" بصاروخ موجه, ما ادى لمقتله والمسلحين الذين كانو برفقته وتدمير العربة التي كانت تقلهم .

وبدأت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية يوم الأربعاء، عملية عسكرية لاستعادة عدد من المواقع التي لا زالت تحت سيطرة المليشيات في منطقتي صرواح والمخدرة.