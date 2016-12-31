القوات الحكومية تسيطر على مواقع للحوثيين في منطقة البقع شمال محافظة صعدة

سيطرت القوات الحكومية اليوم السبت، على مواقع لمسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح في منطقة البقع شمال محافظة صعدة (أقصى شمال اليمن)، حسبما أفاد مصدر ميداني.

وقال المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية شنت هجومها فجر اليوم ودارت معارك عنيفة، وسيطرت فيها على تلتي القيادة والرملية، كما قطعت الطريق من مفرق الجوف.

وأشار إلى أن المعارك ما تزال متواصلة حتى اللحظة (5 عصراً).

من جهة، شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية غارات على مواقع للحوثيين في منطقه بني صياح بمديرية رازح القريبة من مسرح المعارك.

وقال مصدر محلي في المنطقة إن الغارات استهدفت رتلاً مسلحاً للحوثيين وحلفاءهم من القوات الموالية للرئيس السابق. دون ان يورد مزيد من التفاصيل.